Kafeterya tamam

Kafeteryanın iskanı alındıktan sonra kiraya verilmek suretiyle işletileceğini belirten Başer, Kafeteryanın Fatih Tabiat Parkı içinde önemli bir ihtiyacı gidereceğini kaydetti. Hızlı Tren ve Havalimanın faaliyete geçmesiyle yakın gelecekte Yozgat’ın gözle görülür gelişme kaydedeceğini vurgulayan Başer, “Yozgat’ı yarınlara hazırlıyoruz. Geleceğini planlıyoruz. İstiyoruz ki herşeyin en iyisine layık Yozgatlımıza, sosyal hayatını, şehir içinde idame ettirecek sosyal donatıları hazırlıyoruz. Şehrimizin sosyal hayatına zenginlik katacak Fatih Tabiat parkını ve içindeki sosyal donatıları çok önemsiyoruz” dedi.

Yakın gelecekte Yozgat’ın sosyal hayatının hareketleneceğini ifade eden Milletvekili Başer, Yozgat kadar Yozgatlı bulunan Ankara’dan hemşerilerimizin günübirlik Yozgat’a geleceklerini, yurtdışında yaşayan gurbetçilerin de yaz döneminde Yozgat’ta gelerek, yolda geçirdikleri zamanı Yozgat’ta geçireceklerini ifade etti. Başer, ‘’Şehrin ekonomik hayatının canlanması için turistik maksatlı şehrimize gelen insanlarımızı şehir içinde tutmamız gerekiyor. İhtiyacını Yozgat’tan tedarik eder hale getirmenin fiziki şartlarını meydana oluşturmamız gerekiyor. Bu nedenle İnsanlarımızı en nezih ve doğa harikası ortamda ağırlamanın fiziki şartlarını şimdiden hazır hale getirilmesi için çalışmalarımız sürdürmekteyiz’’ diye konuştu.

Başer, Türkiye’nin ilk milli parkı, Yozgat Çamlığı’nın Yozgat’ın gözbebeği olduğunu vurgulayarak, Çamlığın ve Fatih Tabiat Parkı’nın Yozgat’ın gelişimine katkı sunacağını sözlerine ekledi.