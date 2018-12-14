Kafelere ziyaret

AK Parti Belediye Başkan Adayı Köse, il merkezindeki kafelerde gençlerin masasına konuk oldu. Celal Köse, seçilmesi durumunda gençliğin kendini bulacağı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini belirtti. Köse, “Gönülden gönüle iletişim ağları kuracağız” diyerek gençlerin belediye ile iletişimlerini kuvvetlendireceğini aktardı. Belediyenin sosyal belediyecilik profilini en üst seviyeye çıkarmak için gençlerle bir arada olmanın şart olduğunu ifade eden Köse, “Bu anlamda gençliğin sosyal hayatın içerisinde olması, dolayısıyla belediye ile gönül köprüleri kurması gerekiyor ki bunda en büyük görev bizlere düşüyor” şeklinde konuştu.

