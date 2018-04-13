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Kafe belediyede

YOZGAT’ta Fatih Tabiat Parkı içerisine inşa edilen kafeteryanın tamamlanarak, Yozgat Belediyesi’ne teslim edildiği bildirildi.

Kafe belediyede

YOZGAT’ta Fatih Tabiat Parkı içerisine inşa edilen kafeteryanın tamamlanarak, Yozgat Belediyesi’ne teslim edildiği bildirildi.

13 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Kafe belediyede

Fatih Tabiat Parkı içerisinde, Cevdet Dündar Göleti kenarında bulunan kafeteryanın yapım işinin sonlandığı belirtildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9.’uncu Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Yozgat’ta 3 projelerinin bulunduğunu, bu projelerden gölet kenarında bulunan kafeteryanın tamamlandığını ve belediyeye tesliminin yapıldığını ifade etti. Kafeteryanın tabiat parkı sınırları içerisinde yer aldığına dikkat çeken Karaağaç, “Kafeteryanın işletmeciliğini de Yozgat Belediyesi yürütecek. Halkımız, kısa sürede buradan faydalanabilecek” dedi.

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