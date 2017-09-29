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Kadroya takviye

CAN Çağnay Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, üç oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Kadroya takviye

CAN Çağnay Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, üç oyuncu ile sözleşme imzaladı.

29 Eylül 2017 Cuma 07:07
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Kadroya takviye

Sezona genç bir kadro ile giren kırmızı siyahlı ekip, Pazar günü kendi sahasında Marmara Üniversitesi ile oynayacağı maç öncesinde kadrosunu güçlendirdi. Daha önce ön görüşme yapılarak prensip anlaşmasına varılan Makedon oyun kurucu Jovan Talevski, Çağrı Aydın ve Burak Canlı ile sözleşme imzalayan kırmızı siyahlı yönetim, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Prensip anlaşmaya varılan Aytekin Aydın ve Erkan Akdağ’ın transferinden vazgeçen kırmızı siyahlı temsilcimiz önümüzdeki hafta içerisinde 4 oyuncuyu daha kadrosuna katacak.
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Kürşat Kadıfekale, ligde mütevazi bir bütçe ile mücadele verdiklerini belirterek, kadrolarını güçlendireceklerini söyledi. Lige Konya deplasmanında girdiklerini ve tecrübe eksikliğinin kurbanı olduklarına değinen Kadıfekale, genç oyuncuların iyi mücadele etmesine rağmen oyunun son bölümünde sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Hafta sonu oynayacakları Marmara Üniversitesi maçında galibiyet beklediklerine dikkat çeken Kadıfekale, takımın hazırlıklarını sürdürdüğünü vurguladı.
 

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