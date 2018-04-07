KADROYA GEÇTiLER HALAY ÇEKTiLER

Taşeron işçi olarak çalışan 230 personel, son çıkan yasa ile birlikte ve kadroya geçmeye hak kazandı. Listelerin yayınlanmasının ardından Belediye Meydanı’nda toplanan işçiler, davul zurna eşliğinde kutlama yapıp, sevinçlerini doyasıya eğlenerek yaşadı. Akdağmadeni Belediyesi bünyesinde çalışan 230 taşeron işçinin kadroya geçişlerinin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Suphi Daştan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kadroya geçişlerde personelini mağdur etmediklerini belirten Daştan, "İlçemiz Akdağmadeni’nde yaklaşık 230 kişi taşerondan kadroya geçti. Bu kadro AK Parti hükümeti döneminde nasip oldu. Çalışanlarımızın bir kısmı milli eğitim müdürlüğü kadrosuna, bir kısmı da belediye bünyemizde çalışmaya devam ediyor" dedi.

Etkinlik sonrası kadroya geçen belediye personeli Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan’a teşekkür plaketi verdi. Daha sonra ise Başkan Daştan ile belediye personeli günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekindi.