Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

KADROYA GEÇTiLER HALAY ÇEKTiLER

AKDAĞMADENİ Belediyesi’nde çalışan taşeron işçiler, kadroya geçişlerini davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlayıp, Belediye Başkanı Suphi Daştan’a teşekkür ettiler.

KADROYA GEÇTiLER HALAY ÇEKTiLER

AKDAĞMADENİ Belediyesi’nde çalışan taşeron işçiler, kadroya geçişlerini davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlayıp, Belediye Başkanı Suphi Daştan’a teşekkür ettiler.

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
9 Okunma
KADROYA GEÇTiLER HALAY ÇEKTiLER

Taşeron işçi olarak çalışan 230 personel, son çıkan yasa ile birlikte ve kadroya geçmeye hak kazandı. Listelerin yayınlanmasının ardından Belediye Meydanı’nda toplanan işçiler, davul zurna eşliğinde kutlama yapıp, sevinçlerini doyasıya eğlenerek yaşadı. Akdağmadeni Belediyesi bünyesinde çalışan 230 taşeron işçinin kadroya geçişlerinin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Suphi Daştan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kadroya geçişlerde personelini mağdur etmediklerini belirten Daştan, "İlçemiz Akdağmadeni’nde yaklaşık 230 kişi taşerondan kadroya geçti. Bu kadro AK Parti hükümeti döneminde nasip oldu. Çalışanlarımızın bir kısmı milli eğitim müdürlüğü kadrosuna, bir kısmı da belediye bünyemizde çalışmaya devam ediyor" dedi. 
Etkinlik sonrası kadroya geçen belediye personeli Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan’a teşekkür plaketi verdi. Daha sonra ise Başkan Daştan ile belediye personeli günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekindi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başkanlar klinik açtı
Başkanlar klinik açtı
Atık Pil Toplanıyor
Atık Pil Toplanıyor
TANAP'tan Hibe Çağrısı
TANAP'tan Hibe Çağrısı
Mahallelere su bağlandı
Mahallelere su bağlandı
CHP’li üye eleştirdi
CHP’li üye eleştirdi
Şehit yakınlarına özel
Şehit yakınlarına özel

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim