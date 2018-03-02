Kadroya geçiş süreci uyarısı

Zararsız, kurumların listesini açıkladığı tarihten itibaren, ret gelen işçilerin mağduriyet yaşamamaları için, üç gün içeresinde ilgili tespit komisyonlarına dilekçe vererek itirazda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Zararsız, ‘Kamu kurumunda çalışan işçi kardeşlerimizin güvenlik soruşturmalarında sıkıntı çıkması halinde, üç gün içerisinde çalıştığı kurumun tespit komisyonuna, belediyeler ve özel idarelerde çalışan işçi kardeşlerimiz valilikte oluşturulacak tespit komisyonuna itirazda bulunacaktır.