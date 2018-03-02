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Kadroya geçiş süreci uyarısı

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı, Hak-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, KHK kapsamında kadroya geçecek işçilerin, kadroya geçiş süreçlerinin 2018 yılı Nisan ayına kadar devam edeceğini belirterek, ‘İşçilerimizin güvenlik soruşturması tamamlanır tamamlanmaz sınav sürecine geçilecektir. Sınav sözlü, yazılı veya uygulamalı yapılacaktır’ dedi.

Kadroya geçiş süreci uyarısı

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı, Hak-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, KHK kapsamında kadroya geçecek işçilerin, kadroya geçiş süreçlerinin 2018 yılı Nisan ayına kadar devam edeceğini belirterek, ‘İşçilerimizin güvenlik soruşturması tamamlanır tamamlanmaz sınav sürecine geçilecektir. Sınav sözlü, yazılı veya uygulamalı yapılacaktır’ dedi.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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Kadroya geçiş süreci uyarısı

Zararsız, kurumların listesini açıkladığı tarihten itibaren, ret gelen işçilerin mağduriyet yaşamamaları için, üç gün içeresinde ilgili tespit komisyonlarına dilekçe vererek itirazda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.
Zararsız, ‘Kamu kurumunda çalışan işçi kardeşlerimizin güvenlik soruşturmalarında sıkıntı çıkması halinde, üç gün içerisinde çalıştığı kurumun tespit komisyonuna, belediyeler ve özel idarelerde çalışan işçi kardeşlerimiz valilikte oluşturulacak tespit komisyonuna itirazda bulunacaktır.

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