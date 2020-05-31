Kadrolu-sözleşmeli ayrımına tepki

EĞİTİM İş Sendikası Yozgat il Temsilciliği Başkanı ve Birleşik Kamu İş Konfederasyon Temsilcisi Sedat Tuygun, kamu emekçilerinin, 4A, 4/B, sözleşmeli personel gibi ayrımlara tabi tutulmaması gerektiğini belirterek, ‘’Tüm kamu emekçileri aynı statüde istihdam edilmelidir. Kamuda çalışan 455 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel bir an önce iş güvencesine kavuşturulmalıdır. 657 Sayılı Kanunu’nun 4-B maddesine göre çalıştırılan yüzbinlerce sözleşmeli personel uygulanan mevzuatın mağduru olmaktadır’’ dedi.

Tuygun, devlet kurumlarında çalışan 4/B'li bir diğer şekilde ifade edilirse sözleşmeli personelin ‘kadro’ sorununun devam etiğini ileri sürdü. Tuygun, ‘’AKP iktidarı genel seçimler öncesi sözleşmeli personelin ‘kadroya’ geçirileceğini söylemesine rağmen bugüne kadar ciddi bir adım atmamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında Mart 2020 itibariyle sayıları 455 bini bulan sözleşmeli personel (4/B) statüsünde çalışanlara verilen ‘kadro’ sözü tutulmayarak büyük mağduriyet yaratılmıştır. Devletin temeli adalettir. Devlet, memuru arasında ayrım yapamaz ve devlette, kadrolu-sözleşmeli ayrımı kabul edilemez. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; siyasi iktidarın sözleşmeli personel alımına son verilmesini, siyasi kadrolaşmanın bitirilerek liyakat ilkesinin gözetilmesini ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yüzbinlerce sözleşmeli personelin kadro mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.