Kadrolar iptal edildi

İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan, Köy Hizmetleri’nin İl Özel İdaresi’ne devri sonucu kurumun personeli olan, emeklilik ve ölüm gibi nedenlerle boşalan kadroların iptaline karar verildi. Konuyla ilgili meclisi bilgilendiren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yaşar Taşkın, Köy Hizmetleri’nden kuruma 584 işçinin geçiş yaptığını, norm kadro sayısının ise 147 olduğunu belirterek, yasaya göre norm kadronun üzerindeki kadronun meclis kararıyla iptalinin sağlanabildiğini söyledi. Müdür Yaşar Taşkın, “Bizde bu doğrultuda ölüm ve emekliler sonucu boşalan kadroları meclisin uygun bulması durumunda iptal edeceğiz. Norm kadro sayısına ulaşana kadar, bu kadroların iptalini talep edeceğiz” dedi.

Müdür Yaşar Taşkın, norm kadro sayısı olan 147’ye ulaşıldıktan sonra ise boşalan kadroların iptal olmayacağını ve boş statüsünde kalacağını ifade etti. İl Genel Meclisi ise boşalan kadroların iptaline karar verdi. Ayrınca meclis üyeleri, kurumda görev alan, öğrenim ve hizmet durumları itibariyle üst derecelere yükselmeye hak kazanan 5 personelin kadro derece değişikliğini de kabul ederek karara bağladı.