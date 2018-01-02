Kadro başvuruları başlıyor

Zararsız, ‘Türkiye genelinde 950 bin taşeron işçinin, Yozgat ilimizde çalışan 5 bin 500 taşeron işçinin kadroya geçirilmesi için her zaman yanımızda olan, emeklerini esirgemeyen, Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ'a, tüm işçilerimiz adına, Hak-İş Konfederasyonumuz adına teşekkür ederiz’ dedi.

Zararsız, yapılan düzenleme ile kadroya geçmesi planlanan taşeron işçilerin bugün başvurularının alınmaya başlayacağını, başvuruların çalışılan alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecek kurumlara yapılacağını hatırlattı. Zararsız, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvuruların, bugün başlayıp, 11 Ocak 2018 tarihinde sona ereceğini hatırlattı. Yapılan başvuruların 90 günlük süre içerisinde sonuçlandırılacağını kaydeden Zararsız, ‘Şartları karşılayanlar başvurularını 10 günlük süre içerisinde, çalıştıkları iş yerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacaklardır. Başvuruların ardından, Tespit Komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı, itirazlar, itirazların incelenmesi, kesin listenin ilanı, sınavın gerçekleştirilmesi, sınav kuruluna itiraz, itiraz incelemesi, kesin listenin ilanıyla ilgili takvim işleyecektir. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecektir’ diye konuştu.