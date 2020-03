Kadışehri’nde mutlu son

Hazırlanan iki yılı kapsayan sözleşme taraflarca törenle imzalandı. İmzalanan sözleşme ile sosyal haklar hariç işçilerin taban yevmiyelerine birinci yıl ilk altı ay yüzde 26, ikinci altı ay ve ikinci iyıl her iki dönem için ayrı ayrı yüzde 6 oranında zam yapıldı. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Her ay maaşla birlikte ödenmek üzere sosyal yardım paketi olarak birinci yıl net 700 lira, ikinci yıl net 750 lira ödenecek. Bayram harçlığı her yıl Ramazan bayramında 450 lira, Kurban bayramında 500 lira ödenecek’’ dedi. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın da, göreve geldikleri ilk günden itibaren öncelik olarak çalışanların alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödediklerini söyledi. Başkan Akın, ‘’Belediyemizin imkanları doğrultusunda çalışanlarımız için en iyi ücret zammını yaptık. Cenabı Allah’ın yardımı ile görevde olduğumuz sürece de, çalışan kardeşlerimizin altın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödeyeceğiz. Çalışan emekçi kardeşlerimizin de, gerektiğinde gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden çalışarak aldıkları ücretlerin her kuruşunu helal ettirmelerini, çocuklarına helal rızık yedirmelerini, beraber Kadışehri’mize en güzel hizmeti yapmalarını istiyoruz’’ diye konuştu.