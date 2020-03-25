Kadışehri okumaya devam ediyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okulların uzaktan eğitim sürecine girmesi ile eğitimlerin şimdilik evden TRT EBA TV ile devam ettiğini hatırlattı. Aksoy, ‘’Kıymetli velilerimizle birlikte Kadışehri Okuyor projesini de bundan sonra evlerimizde uygulaya başladık. Bunların ilk uygulamasını Ahmet Yesevi İlkokulu ve Üçağaç Şehit Nuri Çelik İlk-Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve kıymetli velilerimizle okuma saatinde yaptık. İdareci, öğretmen, veli ve öğrenci hep birlikte bu süreci kelebeğin koza günleri gibi eğitimle ilmek ilmek işlemeye başladık. Unutmayalım ki bu bir tatil değil uzaktan eğitim sürecidir. Tüm velilerimizle okuma saatinde buluşmaya devam ediyoruz. En kısa zamanda okullarımıza kavuşmak ve sınıflarda görüşmek temennisiyle’’ dedi.

TATİL DEĞİL

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, korona virüsü ile mücadele kapsamında okulların kapatılarak, evde eğitim sürecini de değerlendirirken, verilen aranın tatil olmadığını, uzaktan eğitim sistemi olduğunu hatırlattı. Aksoy, ‘’Kıymetli velilerimiz! Sizler ve çocuklarınız bizim için çok değerlisiniz. Okullarımızın uzaktan eğitim sürecine girmesi ile eğitimimizi şimdilik evden TRT EBA TV ile devam ettireceğiz. Kadışehri Okuyor projesini de bundan sonra evlerimizde uygulayacağız. Sizlerden ricamız belirlenen saatlerde öğrencilerimize öncülük ederek bizlere destek olmanızdır. Gelin hep birlikte bu süreci kelebeğin koza günleri gibi eğitimle ilmek ilmek işleyelim. Unutmayalım ki bu bir tatil değil uzaktan eğitim sürecidir. Sizleri okuma saatinde buluşmaya davet ediyorum’’ diye konuştu.