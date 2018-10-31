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Kadışehri'ne Sosyal Yaşam Alanı

KADIŞEHRİ ilçesinde vatandaşların daha huzurlu ve kaliteli zaman geçirmeleri için Kadışehri Belediyesi tarafından oluşturulan sosyal ve kültürel çalışmalar devam ediyor.

Kadışehri'ne Sosyal Yaşam Alanı

KADIŞEHRİ ilçesinde vatandaşların daha huzurlu ve kaliteli zaman geçirmeleri için Kadışehri Belediyesi tarafından oluşturulan sosyal ve kültürel çalışmalar devam ediyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:10
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Kadışehri'ne Sosyal Yaşam Alanı

Kadışehri ilçesinde 2016 yılında yapımına başlanılan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla açılışı yapılan 15 Temmuz Şehitler Kulesi'nin çevresinde vatandaşların istifadesine sunulmak üzere sosyal alan oluşturuluyor. Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, ilçenin daha yaşanılabilir hale gelmesi ve vatandaşların keyifle zaman geçirebilmeleri için sosyal ve kültürel alanları artırmaya devam ettiklerini söyledi. Karadavut, Kadışehri'nde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Kulesi, Şehr-i Kadın Konağı ile yapımı devam eden kültür merkezi ve düğün salonu, merkez cami, mesire alanı, yürüyüş yolu gibi çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Vatandaşların hizmetine sunulan 15 Temmuz Şehitler Kulesi ve Şehr-i Kadın Konağı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Karadavut,"15 Temmuz Şehitler Kulesi'nin yapımına 2016 yılında başladık. İlçemizde kalıcı bir simge bırakmak, aynı zamanda halkımız, burada ilçeyi rahatlıkla seyredebilecekler ve sakinliği ile rahat bir zaman geçirecekler. Şehr-i Kadın Konağı, kadınlarımızın beraber oturabilecekleri, etkinliklerini daha sosyal bir ortamda gerçekleştirecekleri aynı zamanda çocuklarımızın da güvenli bir ortamda rahat hareket edip oynayabilecekleri bir proje çalışması oldu ve o da ilçemize kazandırıldı" dedi. 
Şu an yürüyüş yolu çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini hatırlatan Başkan Karadavut, ilçeye 2 bin 500 kişilik bir cami yaptıklarını caminin altında ise 50 işyeri ve 500 kişilik bir konferans salonunun bulunduğunu aktardı. Düğün salonu ve kültür merkezi yapımının halen sürdüğünü vurgulayan Karadavut, "Kültür merkezi bölümünde 250 kişilik konferans salonumuz, atölyemiz ve kütüphanemiz bulunacak. Düğün salonumuz ise 500 kişilik olup burayı da tamamladığımız da Kadışehri halkının hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Kadışehrine Sosyal Yaşam Alanı
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