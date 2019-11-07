Kadışehri ilçesinde eğitim masaya yatırıldı

Kendisi de eğitimci olan Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Kaymakam Fikret Dağ ile yaptığı görüşme sonrasında öğretmenlerin, eğitim camiasının katılımı ile bir toplantı yapıldı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un da katıldığı toplantıda, ‘eğitimin seviyesini nasıl yükseltiriz?’ sorusuna yanıt arandı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’İlçemizin, Eğitimde maalesef arzu ettiğimiz yerde olmadığının farkındayız. Eğitim sadece okulların, öğretmenlerin, öğrencilerin meselesi değildir. Hepimiz hep birlikte eğitime ağırlık verip elimizi taşın altına koymadıkça eğitimde kaliteyi yakalamamız mümkün değildir. Şundan eminim ki, bugünden sonra Kadışehri’nde eğitim daha kaliteli olacak, hak ettiği noktaya gelecektir. Bu seferberlikte en önemli görevi üstlenecek olan vefakar meslektaşlarım, kıymetli öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum’’ dedi.