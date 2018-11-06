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Kadışehri ilçesinde çalışmalara devam

KADIŞEHRİ Belediyesi tarafından ilçede eksikliği hissedilen Kültür Merkezi ve Düğün Salonu ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kadışehri ilçesinde çalışmalara devam

KADIŞEHRİ Belediyesi tarafından ilçede eksikliği hissedilen Kültür Merkezi ve Düğün Salonu ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

06 Kasım 2018 Salı 06:46
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Kadışehri ilçesinde çalışmalara devam

Belediye Başkanı Davut Karadavut, yapımı devam eden Merkez cami, Düğün Salonu ve Kültür evi çevre düzenleme çalışmalarını inceledi, ilgililerden bilgi aldı. Başkan Karadavut, ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak, sosyal hayatını zenginleştirecek eserlerin çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayacaklarını kaydetti. Karadavut, “600 kişi kapasiteli düğün salonu, 250 kişilik konferans salonu, 50 kişilik toplantı salonu ve mescit gibi sosyal donatıların yer aldığı Kültür Merkezi ve Düğün Salonumuz tamamlanarak, çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanıldı’’ dedi.

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Kadışehri Ilçesinde çalışmalara Devam
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