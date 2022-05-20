Kadıpınarı’nda çevre düzenlemesi

Vatandaşların özellikle yaz aylarında ailecek vakit geçirdiği 'Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda çevre düzenleme çalışmaları başladı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nizeh Yalçın, amaçlarının Kadıpınarı'nı daha kullanılabilir ve işlevsel hale getirerek vatandaşların doğayla iç içe güzel zaman geçirmelerine olanak sağlamak olduğunu söyledi. İlk etapta Kadıpınarı Tabiat Parkı’nın yapıldığı günden itibaren atıl durumda olan çürük raporu verilen inşaat halinde kalarak tamamlanamayan görüntü kirliliği ve tehlike arz eden yapıyı alandan kaldıracaklarını dile getiren Yalçın, ‘’Daha sonrasında dar olan yolları genişleterek ulaşımı daha rahat hale getireceğiz. Ana bina etrafında yapılacak çevre düzenlemeleri, aydınlatma çalışmaları ve seyir terası güzel Akdağmadeni manzarasının daha net izlenmesini sağlayacaktır. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve değerlendirmelerimiz sonucunca başlattığımız çevre düzenleme çalışması tamamlandığında Kadıpınarı Tabiat Parkı çok güzel ve kullanışlı bir mekân olacaktır’’ dedi.Haber Merkezi

