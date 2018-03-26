Kadınların okuma merakı

Çekerek Halk Eğitimi Merkezi destekli Özükavak Şehit Özgür Gencer İlkokulu'nda açılan okuma yazama kursuna kadınların ilgisinin yoğun olduğu gözlendi.

Kaymakam Çakır, bu hizmetin devletin vatandaşımıza verdiği önemin ve değerin bir göstergesi olduğunu, bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi, kurslara katılan bütün kursiyerlere teşekkür etti.