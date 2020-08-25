Kadınların gezisi devam ediyor

DÜNYA Yozgatlılar Konfederasyonu tarafından kadınlara yönelik olarak düzenlenen Yozgat gezisi programı devam ediyor. Kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan öncülüğünde gerçekleştirilen gezi programı kapsamında Sarıkaya ilçesi ziyaret edildi. Yozgatlı kadın Yozgat’ı tanıyor ve tanıyor’ etkinliği kapsamında Sarıkaya İlçesine giden kadınlar, Belediye Başkanı Ömer Açık’in konuğu oldu. Başkan Açıkel, kadınlara ilçede bulunan tarihi Roma Hamamı kalıntılarını gezdirip, bilgi verdi. Keliq üretimi ve çalışmalarıyla ilgili de bilgi alan kadınlar daha sonra Çayıralan ilçesine geçti. Belediye Başkanı Ömer Codar ile makamında bir araya gelen kadınlar, ilçedeki Türbeyi ziyaret etti, Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi tarafından yürütülen doğal ve organik yöresel ürünlerin imalathanesi ile ekim alanlarını da gezdi.