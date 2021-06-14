Kadınların dayanışması

Pandemi sürecinde normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hastalara moral kazandırmak amacıyla düzenlenen gezi kapsamında Aydıncık ilçesi ile bu ilçede yer alan Kazankaya kanyonu gezildi. Dernek Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin, ‘’Gezimizde derneğimize destekleri esirgemeyen Yozgat Belediyesine, Aydıncık ve Kazankaya programımızda bizlere her imkanı sağlayan Aydıncık belediyesi ile bizlere her konuda yardım ve destekte bulunanlara teşekkür ederim’’ dedi. Dernek üyeleri, Aydıncık taş işleme atölyesi ile Kültür evinde bulunan doğal taşlı ürünleri yakından görüp, alışveriş yapma imkanı buldu.

•Ahmet Ayverdi•