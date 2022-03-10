'Kadınlarımızın yanındayız'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Ünal, istiridye mantarı üretim projesi için mali destek veren ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve Yozgat YDO koordinatörü Doğu Sezen'e teşekkür etti. Ünal, ORAN Kalkınma ajansının kadın kooperatiflilerine yönelik destek programları hakkında Ahmet Emin Kilci ile istişarelerde bulundu. Daha sonra Kilci ve Sezen’e kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünleri tanıtan Ünal, her zaman üreten kadınların yanında olduklarını ifade etti.

