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Kadınlardan ziyaret

AK Parti Yozgat il Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ kapsamında, Yozgat Şehir Hastanesi yeni doğan servisindeki kız bebeklerini ziyaret etti, yeni doğan setleri hediye edilerek, aileleri tebrik etti.

Kadınlardan ziyaret

AK Parti Yozgat il Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ kapsamında, Yozgat Şehir Hastanesi yeni doğan servisindeki kız bebeklerini ziyaret etti, yeni doğan setleri hediye edilerek, aileleri tebrik etti.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:31
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Kadınlardan ziyaret

 Ünal, ‘’Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 2012'den bu yana kutlanıyor. Bu özel gün ile kız çocuklarının ihtiyaç ve sorunlarına dikkat çekmek, gelecek için güçlü kadın bireyler yetiştirmek ve kadın haklarını korumak amaçlanıyor. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması ve kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının önemine vurgu yapılmaktadır’’ dedi.
Ziyarette, annelere, battaniye, bebek bezi, hijyenik pet, bebek şampuanı, pudra gibi malzemelerin bulunduğu yeni doğan çantası hediye edildi. 

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Kadınlardan Ziyaret
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