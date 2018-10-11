Kadınlardan ziyaret

Ünal, ‘’Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 2012'den bu yana kutlanıyor. Bu özel gün ile kız çocuklarının ihtiyaç ve sorunlarına dikkat çekmek, gelecek için güçlü kadın bireyler yetiştirmek ve kadın haklarını korumak amaçlanıyor. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması ve kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının önemine vurgu yapılmaktadır’’ dedi.

Ziyarette, annelere, battaniye, bebek bezi, hijyenik pet, bebek şampuanı, pudra gibi malzemelerin bulunduğu yeni doğan çantası hediye edildi.