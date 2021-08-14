KADINLARDAN ZiYARET

Yozgat’ta bir süre önce kuruluş çalışmalarını tamamlayan Yozgat Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Yozgat Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret ederek, projeleri hakkında bilgi aktardı. Hazırladığı projeleri hayata geçirebilmek için ziyaretlere başlayan Kooperatif yönetiminin ilk durağı Yozgat Valiliği oldu. Kooperatifin Proje Koordinatörü Merve Türker, Yozgat Valisi Ziya Polat ile Yozgat ilinde kadın girişimciliğinin ve kadın istihdamının arttırılması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Türker, ‘’Yapılacak olan istiridye mantar üretim tesisinin süreci hakkında Valimize bilgi verdik. Yakında üretimine başlayacağımız tesiste dezavantajlı grupların istihdamı konusunda destek istedik. Sayın Valimize Kooperatifimize verdiği desteklerden dolayı kooperatif üyelerimiz adına teşekkür ederim’’ dedi. Vali Ziya Polat ise, Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, her türlü yatırımın sonuna kadar arkasında olduklarının altını çizdi.