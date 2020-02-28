Kadınlardan Yasin-i Şerif

İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, “Yozgat’ımız için bir kültür haline gelen 1001 Hatim programında hanım kardeşlerimizin Kandillerini hediye vererek kutlamak istedik. Maneviyat ve huzur dolu mübarek günlerin başlangıcı olan Regaib Kandili Mevlid-i Şerif ve 1001 hatim günü, bugünün rahmeti, feyzi ve bereketi ile huşu içerisinde idrak edildi’’ dedi. İlknur Ünal, Sosyal Medyada ve kamuoyunda Suriyeliler hakkında her gün gerçek olmayan yeni paylaşımların dolaşıma sokulduğunu ileri sürdü. Ünal, ‘’Yanlış bir bilginin sürekli olarak tekrar edilmesi, onun doğru bilgi olarak kabul edilmesine sebep olmaktadır. İnsanları doğru bilgilendirerek yanlış̧ bilginin yayılmasını önlemek için kitapçığı hanım kardeşlerimize dağıttık. Biliyoruz ki kadın öğrenirse dünya öğrenir’’ diye konuştu. Ünal, 2011 yılında Suriye'de iç savaşın başladığını, bu iç savaşın ise beraberinde çok ciddi bir göç hareketini getirdiğini dile getirdi.