Kadınlardan şiddete tepki

Sosyal medya hesaplarından yapılan kınama açıklamalarının ardından Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği Yönetimi de olayı kınadı. Dernek Başkanı Özgür Karslıoğlu, ‘’Yıllardır kadına şiddet olayı tüm Dünya da ve Ülkemizde maalesef hızla artarak devam ediyor. Bizim dinimizde geleneklerimizde kadına el kalkmaz kadın kutsaldır. Kadın annedir, kadın bacıdır, kadın eştir, kadın kız kardeştir her şey den önce kadın insandır’’ dedi. Karsıloğlu yaptığı yazılı açıklamada, her ilde yaşanan bu şiddet olayının son olarak Yozgat'ta da yaşandığını, gerek psikolojik, gerekse fiziksel olarak, sokak ta, çarşıda, işte her hangi bir sosyal ortamda görülen olaylara Yozgat halkının müdahale edip, şiddete izin vermeyeceğini anlattı. Karslıoğlu, ‘’Yozgat'ta bir benzinliğin alış veriş reyonunda bir kadın bir erkek tarafından defalarca dövülüyor, yetmiyor kadına bıçakla saldırıyor. Orada olayı gören kasiyer ve alışveriş yapan müşteriler hiç bir tepki vermiyor, müdahale dahi etmiyorlar. Öncelikle onları bu duyarsızlıklarından dolayı kınıyorum’’ ifadelerini kullandı.

•Seyfettin Sağlam•