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Kadınlardan sergi

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı, Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında kadınların el emeği göz nuru ürünlerini pazara çıkardı.

Kadınlardan sergi

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı, Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında kadınların el emeği göz nuru ürünlerini pazara çıkardı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Kadınlardan sergi

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı, Yerli Malı Haftası dolayısıyla 'Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir' sloganı ile eski askerlik şubesinde 3 gün sürecek etkinlik başlattı. Etkinliğin açılışını AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptı. Yerli malı tüketiminin bilinçli olarak artırılması amacıyla düzenlenen kermeste Yozgatlı kadınlar, evlerinde yaptıkları el işinden takı setine yiyecekten giyeceğe kadar birçok ürünü sergileme fırsatı buldu. Kadınlar ürettikleri ürünleri burada satarak hem aile ekonomilerine destek olacak hem de üretimde milli bilincin oluşmasına katkı sunmuş olacak.  AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, bu organizasyonun AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından Türkiye'nin 81 ilinde düzenlendiğini söyleyerek,"Amacımız üretici kadınlara destek olmak, onların ürettiği ürünleri sergilemek ve onların ürünlerin pazarlanmasında yardımcı olmaktır. Bu sayede ailelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamak hem de üretilen eşyaları halkımıza sunmak istedik. Özellikle bu organizasyon yerli malını kullanmayı teşvik eden bir etkinliktir. Yerli mallarımız da bizim pozitif ayrımcılığımız var. Organizasyon 3 gün sürecek ve tüm halkımıza açık olacak" dedi. 
Yozgat Belediyesi olarak organizasyona destek verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, "Görev yaptığımız süre içerisinde üretime yönelik olarak her türlü kermes ve benzeri faaliyetlere destek verdik. Çünkü bu gibi faaliyetlerin desteklenmesi gerekiyor. Bugün de Ak Parti Kadın Kolları ile birlikte üretici kadınlarımızı eski askerlik şubesi binasında misafir ettik. Bu tür faaliyetler gelişip büyüdükçe Yozgat’ın ekonomisine de müspet ölçüde katkısı olacaktır. Hanımlarımız evlerinde ürettikleri değerleri burada maddi olarak değerlendirme imkanı bulacaklar." şeklinde konuştu.
 

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