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Kadınlardan kooperatif atağı

ÇEKEREK İlçesindeki girişimci kadınlar, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek, üretimlerini daha iyi değerlendirme kararı aldı.

Kadınlardan kooperatif atağı

ÇEKEREK İlçesindeki girişimci kadınlar, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek, üretimlerini daha iyi değerlendirme kararı aldı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:57
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Kadınlardan kooperatif atağı

Çekerekli Becerikli Kadınlar olarak faaliyetlerini sürdüren girişimci bayanlar, kooperatif düşüncelerini paylaştıkları Kaymakam Enver Çakır’dan da destek aldılar. Kooperatif kurmaya hazırlanan Çekerekli Becerikli Kadınlar, Bindallı üretimine devam ediyor. Kaymakam Çakır, üretilen ürünleri atölyeyi ziyaret ederek inceledi, kurulacak kooperatif hakkında bayanları bilgilendirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Kadınlardan Kooperatif Atağı
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