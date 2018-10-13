Kadınlardan kooperatif atağı

Çekerekli Becerikli Kadınlar olarak faaliyetlerini sürdüren girişimci bayanlar, kooperatif düşüncelerini paylaştıkları Kaymakam Enver Çakır’dan da destek aldılar. Kooperatif kurmaya hazırlanan Çekerekli Becerikli Kadınlar, Bindallı üretimine devam ediyor. Kaymakam Çakır, üretilen ürünleri atölyeyi ziyaret ederek inceledi, kurulacak kooperatif hakkında bayanları bilgilendirdi.