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Kadınlardan ekonomiye katkı

Çekerek ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, ürettikleri doğal ürünleri pazara sunarak, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de eğitimini sürdüren çocuklarına desteğe devam ediyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:18
Kadınlardan ekonomiye katkı

ÇEKEREK ilçesinde Belediye öncülüğünde bir araya gelen kadınların kurduğu Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyeleri, ilçede üretilen organik ürünlerden salça, pekmez, turşu, marmelat, yufka, erişte yaparak satışa sunuyor.Gıdanın yanı sıra el işlemesi ürünlerden hediyelik eşyalara kadar geniş yelpazede üretim yapan kadınlar, kurdukları kooperatif sayesinde bunları satarak gelir elde ediyor. Kadınlar, kooperatif bünyesinde açılan çeşitli kurslara katılarak meslek sahibi oluyor. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yöresel ürünlerden ve şifalı bitkilerden oluşan bir pazar oluşturarak, ilçedeki kadınların istihdamına katkı sağlayacak projeler yapmaya başladıklarını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Kuşburnu Tansiyon, Kolesterol gibi sağlık sorunlarının da şifasıdır. Bizler yerelde Çekerek Girişimci Kadınlarımızın Kooperatifi üzerinden Kuşburnu Marmelatlını tescil ve patentini alarak markalaşmayı, akabinde ülkemizde öncü olmayı hedefliyoruz’’ dedi. Başkan Çakır, ilerleyen dönemlerde Kuşburnu Fidelerini toprakla buluşturup, Kuşburnu bahçelerini de zenginleştirmek suretiyle üretim endeksli çalışmak istediklerini bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Yapacağımız ve düşündüğümüz projelerimiz zaman isteyen, sabır gerektiren işler olup gelecek adına yürüttüğümüz bu projelerde halkımızın, şehrimizin de faydalanarak istihdam hususunda sorunları birlikte çözmek istiyoruz. İlk etapta 500 adet üretime başladığımız Kuşburnu Marmelatlının tanıtımı akabinde seri üretim için adımlar atacağız’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Kadınlardan Ekonomiye Katkı
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