Kadınlara TSO sürprizi

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen ve oda Genel Sekreteri Sami Erdoğan tarafından verilen KOSGEB destekli uygulamalı girişimcilik eğitimine katılan bayanların kadınlar gününü, Oda Başkanı Üzeyir Arslan ve yönetim kurulu üyesi Ercan Önal tarafından kutlandı. Arslan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak "Kursumuza katılan bayanların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Düzenlenen bu kursa katılan bayanlarımızın girişimcilikte önemli yerlere geleceğini umuyor ve bekliyorum" dedi.