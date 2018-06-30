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Kadınlara seminer

AİLE ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik ‘Finansal okuryazarlık’  semineri düzenlendi.

Kadınlara seminer

AİLE ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik ‘Finansal okuryazarlık’  semineri düzenlendi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Kadınlara seminer

Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Salonunda gerçekleşen seminere Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, daire müdürleri ve çok sayıda kadın katıldı. İl Müdür Abdullah Neşeli, toplumdaki bireylerin finansal okuryazarlık durumu arttıkça ve girişimcilik desteklendikçe, sermaye birikiminin yükseldiğini, bu gelişmelerin ise üretimi ve yeni istihdam olanaklarını beraberinde getirdiğini belirtti. Bakanlık olarak kadınların toplumsal yaşamın her alanında daha fazla ve daha aktif bir şekilde yer alması konusunu en önemli öncelik olarak belirlediklerini söyleyen Neşeli, “Sürdürülebilir büyüme için sadece tasarruf etmek yeterli olmamakta. Aynı zamanda bu tasarrufların verimli alanda kullanılması önem kazanmaktadır. Bu noktada finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi ve finansal desteklerin sağlanması hayati bir değer taşıyor. Biz de bu bilinçle, bugün burada, bu konuyla ilgili seminer gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Seminerde Finansal Okuryazar Uzmanı Zeynep Keskin, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Sarı, İş ve Meslek Danışmanı Abdullah Karaduman ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, katılımcılara finansal okuryazarlık konularında bilgiler aktardı. Program sonunda katılımcılara plaket takdiminde bulunuldu.

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