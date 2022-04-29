Kadınlara özel program

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "Bin aydan daha hayırlı bir gece" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Bilal Şahin Cami'nde kadınlara yönelik program düzenlendi. Programa, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu üyeleri, Kur’an kursu öğreticileri, Kur’an Kursu öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda bayan katıldı. Düzenlenen programda, Kur`an-ı Kerim Tilavetleri, salâvatlar, tekbirler ve ilahilerin okunduğu Kadir Gecesi Özel Programı yapılan duaların ardından sona erdi.