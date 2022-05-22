Kadınlara özel konferans

Aile Haftası münasebetiyle kadınlara düzenlenen konferans Sarı Zeybek Kültür Merkezinde gerçekleşti. Konferans Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur’an kursu öğrencilerden Saliha Sema Gümüş’ün Kur’an tilaveti ile başladı. Daha sonra Yunus Emre Kur’an kursu öğreticisi Merve Çoşkun konuşmacı olarak katılarak ailenin toplum için önemi ve içerisinde yaşadığımız dijital çağın aileyi ayakta tutan değerlerinin yıprattığına dikkat çekti. Çoşkun program sonunda konferans davetine icabet eden vatandaşlara teşekkür etti.

Haber Merkezi