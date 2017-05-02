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Kadınlara özel!

02 Mayıs 2017 Salı 08:34
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Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan, Türkiye'nin kadınlara özel ilk Aquaparkı olma özelliği taşıyan Yozgat Termal Aquapark ve Spor Kompleksi hizmet vermeye devam ediyor.

Kadınlara özel!
Termal Aquapark ve Spor Kompleksinin kısa bir süre önce hizmete girdiğini söyleyen tesis yetkilisi Serkan Bilgin, 32-38 derece arasında sıcaklığa sahip termal tesisin sadece hamamdan ibaret olmadığını ve bu algının kırılması gerektiğini dile getirdi.
Tesisin sosyal ve sportif aktivitelerin yanı sıra sağlıklı yaşam merkezi olarak kullanıldığını belirten Bilgin,"Tesisimizde çocuk eğlence havuzu, yetişkin eğlence havuzu, yüzme havuzu, güneşlenme terası, sauna, jakuzi, Türk Hamamı, masaj odaları, buhar odası, fitness alanı, kardiyo alanı, çocuk odası, yetişkin oyun odası, kafeterya, idari birimler ve mescit gibi bölümler var" dedi.
Kompleksin tanıtımı için çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Bilgin,"Geçiş güzergahı üzerinde olan bazı tur firmalarıyla görüşüyoruz. Tesisin tanıtımın yanı sıra hızlı trenin de gelmesiyle Yozgat'ın turizm merkezi olacağına inanıyorum. Elimizden geldiğince vatandaşımızın memnuniyeti için çalışıyoruz. İsteğimiz böyle bir tesisten vatandaşlarımızın faydalanmasıdır. Bu tesis Türkiye'nin başka bir yerinde yok" şeklinde konuştu.
Amaçlarının Yozgat'ın ekonomisini canlandırmak olduğunu da dile getiren Bilgin, tesise aldıkları ürünlerin yüzde 90'nını Yozgatlı firmalardan yaptıklarını söyledi. Kompleksin çevre illerdeki insanları da Yozgat'a çekeceğini dile getiren Bilgin, bu sayede Yozgat'ın ekonomisinin de canlanacağını söyledi.
Bilgin ayrıca Termal Aquapark ve Spor Kompleksi’ne vatandaşların rahat ulaşabilmeleri için her saat başı şehir merkezine ücretsiz servis koyduklarını da sözlerine ekledi.

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