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Kadınlara Özel

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda karanfil dağıtıldı.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:15
Kadınlara Özel

Karanfil dağıtımının ardından, ‘Şifalı Suyun Komik Hikayesi Basilica Tası Gümüşten’ adlı tiyatro oyunu kadınlara özel olarak ücretsiz sahnelendi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda kadınlara karanfil dağıtılarak, günlerini kutlayıp, ardından Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Şifalı Suyun Komik Hikayesi Basilica Tası Gümüşten’ adlı tiyatro oyununun kadınlara özel olarak sahne almasını sağladı. Yozgat Valisi Ziya Polat’ta, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gelerek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kadınların güçlenmesi için valilik, belediye ve sivil toplum örgütlerinin çaba sarf ettiğini ifade eden Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Kadın güçlü olursa aile, toplum ve ülke de güçlü olur. Biz kadınımızın güçlenmesi için her zaman onların yanında ve emrindeyiz.  Kadınının iş ortamında daha fazla yer almasını istiyoruz’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•
 

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