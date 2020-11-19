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KADINLARA MALi DESTEK

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında üç etapta yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çekerek ilçesinde faaliyetini sürdüren Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de mali destek almaya hak kazandı.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:22
KADINLARA MALi DESTEK

TİCARET Bakanlığı tarafından kooperatiflerle birlikte üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik, verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen KOOP-DES desteğinden Çekerekli üretici kadınlarda yararlandı. Ticaret Bakanlığı’nın KOOP-DES Projesi kapsamında yüzde 75 hibe olmak üzere toplam 150 bin lira destek almaya hak kazanan Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile protokol imzalandı. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Yozgat Valisi Ziya Polat, kadınlara başarılar diledi. KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmasına yönelik 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tüm illerde ticaret il müdürlüklerince başvurular alınmaya başlandığı hatırlatıldı. Söz konusu programa başvurulara yönelik değerlendirmeler sonucunda, aralarında Çekerekli kadınlar da olmak üzere hibe ile desteklenmesine karar verildi. KOOP-DES Programı ile kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek, toplumun geniş kesimlerini üretim ve tüketim zinciri içinde aktif ekonomik aktörler haline getirmek amaçlanıyor. Kadınları ekonominin her alanında aktif haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, kadın kooperatiflerinin de tarımdan hizmete, imalattan sanayi sektörüne kadar pek çok alanda artan bir şekilde faaliyet göstermelerini, iç ve dış piyasalarda yer almalarını destekliyor. Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i, diğer bölgelerde yüzde 50'si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde de yüzde 75'i Ticaret Bakanlığınca hibe olarak karşılanıyor. 
SEYFETTİN SAĞLAM  

Anahtar Kelimeler:
KADINLARA MALi DESTEK
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