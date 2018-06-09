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Kadınlara internet eğitimi

TÜRK Telekom, ‘Senin Zamanın’ sloganıyla hayata geçirdiği Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında 9-10 Haziran tarihlerinde Yozgat Cumhuriyet Meydanı Valilik Önünde kadınlara internet eğitimi verecek.

Kadınlara internet eğitimi

TÜRK Telekom, ‘Senin Zamanın’ sloganıyla hayata geçirdiği Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında 9-10 Haziran tarihlerinde Yozgat Cumhuriyet Meydanı Valilik Önünde kadınlara internet eğitimi verecek.

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Kadınlara internet eğitimi

Verilen eğitimlerde kadınlar; güvenli internet, sosyal medya, e-devlet gibi belli başlı konularda bilgi sahibi olacak. Konu hakkında bilgi veren Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, projemizle toplumsal kalkınmaya Türk Telekom olarak destek verip, kadınların teknolojinin ve internetin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanmasını sağlamak” dedi.

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