Kadınlara destek

Başkan Ekinci, işbirliği içerisinde oldukları kurumlara katkılarından dolayı teşekkür etti, ‘’Tüm devlet kurumları elbirliği ile hareket ettiği sürece önümüzde güzel günler olacaktır diye düşünmekteyim’’ ifadelerini kullandı. Ekinci, ‘’istihdama yönelik ve belediye bünyesinde açılan kurslarda 75 kadın Halk Eğitim Merkezi'nin hocaları eğitim veren İş Kur Müdürlüğü günlük yevmiye ödemektedir. Biz ise kursların tüm maliyetlerini karşılayarak güzel bir işbirliği projesini halkımıza kazandırmış bulunuyoruz’’ diye konuştu.