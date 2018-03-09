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Kadınlara danışmanlık hizmeti

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli uzmanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Huzn-i Baba Tarih Edebiyat ve Musiki Konağı’nda mahalle sakini kadınlarla bir araya gelerek, danışmanlık hizmeti sundu.

Kadınlara danışmanlık hizmeti

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli uzmanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Huzn-i Baba Tarih Edebiyat ve Musiki Konağı’nda mahalle sakini kadınlarla bir araya gelerek, danışmanlık hizmeti sundu.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Kadınlara danışmanlık hizmeti

Türkiye’de evlilik olgusu değerini ve önemini halen korumakla birlikte, evliliğin sürdürülebilmesine ilişkin değer yargıları, anlayış ve algılamalarda farklılaşmaların yaşanmakta olduğuna dikkat çekildi. Günümüzde evlilik sorunlarının çözümünde, aile büyüklerinden yardım alma biçimindeki geleneksel mekanizmalar işlemekle beraber bu ilişkilerin çözülmeye başladığı, çiftlerin arabuluculardan, Sosyal Hizmet Merkezleri’nden ya da aile sorunlarıyla ilgilenen uzmanlardan destek alma konusundaki kişisel gayretlerin ya da çabaların yetersiz kaldığına dikkat çekildi. Boşanmaların bireylere getireceği sorumluluklar ve toplumsal yapıda meydana getireceği hasarların telafisinin güçlüğü fayda/maliyet analizi göz önüne alındığında, evliliğe yapılacak yatırımların, sağlıklı aile ve sağlıklı toplum oluşturmadaki rolü, önemi ve gereğine dikkat çekildi.

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