Kadınlara danışmanlık hizmeti

Türkiye’de evlilik olgusu değerini ve önemini halen korumakla birlikte, evliliğin sürdürülebilmesine ilişkin değer yargıları, anlayış ve algılamalarda farklılaşmaların yaşanmakta olduğuna dikkat çekildi. Günümüzde evlilik sorunlarının çözümünde, aile büyüklerinden yardım alma biçimindeki geleneksel mekanizmalar işlemekle beraber bu ilişkilerin çözülmeye başladığı, çiftlerin arabuluculardan, Sosyal Hizmet Merkezleri’nden ya da aile sorunlarıyla ilgilenen uzmanlardan destek alma konusundaki kişisel gayretlerin ya da çabaların yetersiz kaldığına dikkat çekildi. Boşanmaların bireylere getireceği sorumluluklar ve toplumsal yapıda meydana getireceği hasarların telafisinin güçlüğü fayda/maliyet analizi göz önüne alındığında, evliliğe yapılacak yatırımların, sağlıklı aile ve sağlıklı toplum oluşturmadaki rolü, önemi ve gereğine dikkat çekildi.