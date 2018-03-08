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Kadınlara Baro desteği

YOZGAT Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Adliye Sarayı binası önünde basın açıklaması yaptı.

Kadınlara Baro desteği

YOZGAT Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Adliye Sarayı binası önünde basın açıklaması yaptı.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Kadınlara Baro desteği

Baro Başkanı Mehmet Şimşek, kadın ve erkek avukatların katıldığı basın açıklamasında, Kadınlar Günü kutlanırken, sorunları da dile getirildi. Yozgat Barosu adına açıklamayı Avukat Esra Şahiner yaptı. Şahiner, kadının toplumun temeli olduğunu, mutlu kadının mutlu birey ve mutlu toplum meydana getirdiğini söyledi. Avukat Şahiner, kadın ve erkeğin eşit olduğu, kadınların sosyal-ekonomik özgürlük haklarını ellerinde tutabildikleri toplumların uygarlık seviyesinin yüksekliğine dikkat çekti. Şahiner, ülkemizde kadınların yüzde 19’unun okuma yazma bilmediğini, kadın istihdamının yüzde 22 olduğunu ve giderek düştüğünü, parlamentoda ve yerel yönetimlerde ise yok denecek kadar az olduğunu ifade etti. Esra Şahiner, mecliste yüzde 9 kadın milletvekili ile dünya sıralamasında Türkiye’nin 134 ülke arasında 126 sırada olduğu bilgisini paylaştı. Her üç kadından birinin aile içi şiddete maruz kaldığına değinen Avukat Şahiner, “Namus adına işlenen kadın cinayetleri son yedi yılda yüzde bin 400 artmıştır. Son 5 yılda çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısı ise yaklaşık 235 bine ulaştı” diye konuştu.
Esra Şahiner, Yozgat Barosu olarak kadınların ilimizde ve ülkemizde mevcut kazanımlarının elinden alınmaması ve daha ileriye taşınması için mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi. Yozgat Baro Başkanı Mehmet Şimşek de bayan avukatlar başta olmak üzere, tüm Yozgatlı kadınların gününü kutladığını söyledi.

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