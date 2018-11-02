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Kadınlar üretiyor

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesinde yaşayan kadınlar, yöresel ürünlerin tekrar üretilmesi ve yeni nesillere aktarılması için kolları sıvadı. Yaklaşık bir yıl önce kurulan Bahadın Kadıneli Derneği bünyesinde bir araya gelen Bahadınlı kadınlar, bölgede üretilen yufka ekmek, erişte, mantı aşı, turşu, reçel, gönül çöreği gibi yöresel ürünlerin tanıtılması ve yeni nesillere aktarılması için çalışmalara başladı.

Kadınlar üretiyor

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesinde yaşayan kadınlar, yöresel ürünlerin tekrar üretilmesi ve yeni nesillere aktarılması için kolları sıvadı. Yaklaşık bir yıl önce kurulan Bahadın Kadıneli Derneği bünyesinde bir araya gelen Bahadınlı kadınlar, bölgede üretilen yufka ekmek, erişte, mantı aşı, turşu, reçel, gönül çöreği gibi yöresel ürünlerin tanıtılması ve yeni nesillere aktarılması için çalışmalara başladı.

02 Kasım 2018 Cuma 08:38
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Kadınlar üretiyor

Sosyal ve ekonomik alanda var olmayı da hedefleyen Bahadınlı kadınlar, ürettikleri ürünleri ülke genelinde ve uluslararası alanda pazarlayarak hem kültürlerini yaşatıyorlar hem de aile ekonomilerine katkı da bulunuyorlar. Bahadın'da kadınların yöresel ürünler ürettiğini söyleyen İnci Seher Çıtak, "Biz Kandıneli Derneğine erişte, mantı, kesme aşı yapıyoruz. Bahadın halkına ve dışarıya satıyoruz. Üretiyoruz, mevsimine göre iş yapıyoruz. Bu sene erişte zamanı ve hamur kesiyoruz. Bu ürünleri satarak evimize gelir sağlıyoruz. Bahadın’da kadınlar boş durmuyor üretiyor" dedi.

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Kadınlar üretiyor
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