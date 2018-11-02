Kadınlar üretiyor

Sosyal ve ekonomik alanda var olmayı da hedefleyen Bahadınlı kadınlar, ürettikleri ürünleri ülke genelinde ve uluslararası alanda pazarlayarak hem kültürlerini yaşatıyorlar hem de aile ekonomilerine katkı da bulunuyorlar. Bahadın'da kadınların yöresel ürünler ürettiğini söyleyen İnci Seher Çıtak, "Biz Kandıneli Derneğine erişte, mantı, kesme aşı yapıyoruz. Bahadın halkına ve dışarıya satıyoruz. Üretiyoruz, mevsimine göre iş yapıyoruz. Bu sene erişte zamanı ve hamur kesiyoruz. Bu ürünleri satarak evimize gelir sağlıyoruz. Bahadın’da kadınlar boş durmuyor üretiyor" dedi.