KADINLAR ÜRETiYOR

Karaca, ‘’Kadınlar, doğurgan olmalarının da getirdiği hassasiyetlerle bakıyorlar, her emeklerine. Aslında, toplumun farkında olmadığı ve zaten sahip oldukları farkındalıkları onları her girişimlerinde daha başarılı kılıyor. Her sosyal ve ekonomik platformun hedeflerinden biri, kadınların girişimciliğini desteklemek olmalıdır’’ dedi. Üretim odaklı alanların sanki kadınlar için oluşturulmuş gibi bir izlenime sahip olduğunu kaydeden Gülhan, ‘’Bizler toprak için ne deriz, Toprak ana! İşte tam da böyle bir bakıştan kaynaklı üretim ve kadın çok doğru bir birleşimdir. Biz kadınlar tasarlanmış, planlanmış, oluşturulmuş her şeye, üretilmiş biricik, değerli bir şey olarak bakıyoruz. İskandinavya ülkelerine baktığımızda, refah, eğitim ve özgürlük düzeyleri çok başka bir yerde. Siyasetteki kadın oranı yüzde 50’lerin üzerindedir. İş dünyasında kadın lider oranı da aynı şekildedir. Durum ortada. Biz kadınlar ne kadar resmî ve görünür belirleyici roldeysek, o toplum o kadar refah, özgür ve gelişmiştir’’ diye konuştu. Karaca, Türkiye’nin en güçlü 10 ekonomi arasında yer almasının yolunun, kadın ya da erkek ayırmaksızın girişimciliği odağına alması, girişimcilik ekosisteminin, öncesi-sırası-sonrası fazlarını bütüncül olarak teşvik eden, destekleyen yapılar oluşturması gerektiğini bildirdi. Karaca, ‘’Dolaysıyla, kadın veya erkek, süreç odaklı girişimciliğin konumunu güçlendirmekle küresel ekonomideki konumumuzu güçlendirmek yüzde yüz doğru orantılı’’ ifadelerini kullandı.