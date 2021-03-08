Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1547
ALTIN
413.271
DOLAR
7.5615
STERLİN
10.4426
EURO
8.9878
Flaş Haber
HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...
Kapat

KADINLAR ÜRETiYOR

YOZGAT Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülhan Karaca, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kadınların süreç odaklı olmaları nedeniyle tüm süreçlere detaylı ve yüksek öngörüyle bakabildiklerini söyledi.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:05
KADINLAR ÜRETiYOR

Karaca, ‘’Kadınlar, doğurgan olmalarının da getirdiği hassasiyetlerle bakıyorlar, her emeklerine. Aslında, toplumun farkında olmadığı ve zaten sahip oldukları farkındalıkları onları her girişimlerinde daha başarılı kılıyor. Her sosyal ve ekonomik platformun hedeflerinden biri, kadınların girişimciliğini desteklemek olmalıdır’’ dedi. Üretim odaklı alanların sanki kadınlar için oluşturulmuş gibi bir izlenime sahip olduğunu kaydeden Gülhan, ‘’Bizler toprak için ne deriz, Toprak ana! İşte tam da böyle bir bakıştan kaynaklı üretim ve kadın çok doğru bir birleşimdir. Biz kadınlar tasarlanmış, planlanmış, oluşturulmuş her şeye, üretilmiş biricik, değerli bir şey olarak bakıyoruz. İskandinavya ülkelerine baktığımızda, refah, eğitim ve özgürlük düzeyleri çok başka bir yerde. Siyasetteki kadın oranı yüzde 50’lerin üzerindedir. İş dünyasında kadın lider oranı da aynı şekildedir. Durum ortada. Biz kadınlar ne kadar resmî ve görünür belirleyici roldeysek, o toplum o kadar refah, özgür ve gelişmiştir’’ diye konuştu. Karaca, Türkiye’nin en güçlü 10 ekonomi arasında yer almasının yolunun, kadın ya da erkek ayırmaksızın girişimciliği odağına alması, girişimcilik ekosisteminin, öncesi-sırası-sonrası fazlarını bütüncül olarak teşvik eden, destekleyen yapılar oluşturması gerektiğini bildirdi. Karaca, ‘’Dolaysıyla, kadın veya erkek, süreç odaklı girişimciliğin konumunu güçlendirmekle küresel ekonomideki konumumuzu güçlendirmek yüzde yüz doğru orantılı’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kadınlar üretiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LEYLEKLER GELDi
LEYLEKLER GELDi
Başkandan hane ziyareti
Başkandan hane ziyareti
Sektör toplantılarına devam
Sektör toplantılarına devam
TOKİ Konutları yükseliyor
TOKİ Konutları yükseliyor
Kapusuzoğulları’ndan ziyaret
Kapusuzoğulları’ndan ziyaret
Süt yatırımı devam ediyor
Süt yatırımı devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim