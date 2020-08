KADINLAR ÜRETiYOR

YOZGAT il genelinde kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için kurulan kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal gıdalara olan talep her geçen gün artıyor. Tarhanadan erişteye, reçelden salçaya birçok geleneksel ürün kapınıza kadar ulaştıran kadınlar, üretimini yaptıkları organik ürünlerle hazırladıkları gıda ürünlerine olan talep de giderek artıyor. Aydıncık ilçesinde ev ekonomisine katkı için kooperatif kurarak tarım ürünleri ve hediyelik eşya üreten kadınlar, sosyal projelere destek veren PTT ile geçen yıl vardıkları anlaşma doğrultusunda ürünlerini yurdun her köşesine ulaştırdıklarını gibi yurtdışına da gönderebiliyorlar. Aydıncık ilçesinde 2011 yılında Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan taş işleme kurslarına katılan kadınlar, ilçede çıkarılan değerli taşları işleyerek tespih, kolye, yüzük, küpe imal ediyor. Ürünleri satıp gelir elde etmek isteyen kadınlar, 39 üye ile 2013 yılında kurdukları derneği, 2017 yılında Aydıncık Kadın Girişimi ve İşletme Üretim Kooperatifine dönüştürdü. Aydıncık Kadın Girişimi ve İşletme Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, kadınların sosyalleşmesi ve iş hayatında yer alması için 2017 yılında kooperatif kurduklarını hatırlatarak, e-PTT AVM'de yer aldıklarını, böylece ürünleri her yere gönderme imkanına kavuştuklarını bildirdi. Türker, ‘’Ürettiğimiz takıları hem yurt içi hem yurt dışına pazarlama imkanı doğdu’’ dedi.

ACUKA İMALATI

Aydıncık ilçesinde doğal ürünlerle yapılan Acuka da pazarda büyük ilgi gördü. Kooperatif başkanı Nimet Türker, ‘’Çok beğenilen Acukamızı elimizin lezzetini yüreğimizin sevgisini katarak yapıyoruz. Daha ocaktan iner inmez satışı yapılmaya başladık. Tadını bilenler, tekrar tatmak için taleplerini bildiriyorlar, biz de kendilerine ulaştırıyoruz’’ diye konuştu. Papya biber, domates, acı biber, sarımsak, zeytinyağı, çeşitli baharatlar kullanılarak yapılan Acukaya olan talebin her geçen yıl artığını bildiren Türker, bu yılın ürünleriyle Acuka yapımına başladıklarını bildirdi. Türker, Acuka yapımını ise şöyle özetledi: ‘’Papua biber fazla olması lazım, domates daha az olacak şekilde sarımsak, acı biber, bunların hepsini robottan çekip hep birlikte ocağa koyup odun ateşinde kaynatıyoruz. Biraz piştikten sonra çeşitli Acukaya uygun baharatlardan ilave edip, kavanozlara doldurup vakumluyoruz. Kahvaltıda yemeklerin yanında her şekilde yenmeye uygun bir lezzet oluyor.’’