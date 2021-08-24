Kadınlar üretime hazır

Yozgat Sürmeli Kadın Üreticiler Kooperatifi Başkanı Gülsen Işıkhan, Proje Koordinatörü Merve Türker ve Kooperatif yönetim kurulu üyesi Dilara Karakoç ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Koordinatör Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile görüş alışverişinde bulundu. Yozgat’ın ilk kadın kooperatifi olan Sürmeli Kadın Kooperatifi yönetimi kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra il yöneticilerinin ardından gazete bürolarını ziyaret ettiler. Kooperatifin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Kooperatif Başkanı Gülsen Işıksan, kooperatif olarak Yozgat’ta ilk önce İstiridye mantarı üretimini gerçekleştireceklerini söyledi. İstiridye mantarı projesini hayata geçirdikten sonra yeni projeler hazırlayacaklarını dile getiren Işıksan, ‘’Proje Koordinatörümüz Merve Türker ile birlikte Yozgat’ta projeler üretip bu projeleri de hayata geçirmek istiyoruz. İlk olarak İstiridye mantarı ile çalışmalarımıza başladık’’ dedi. Işıksan, bundan sonraki aşamalarda ise Yozgat’ın meşhur tescilli lezzeti çanak peynirine yöneleceklerini aktardı. Işıksan, ‘’Hem çanak peynirini yapacağız hem de çanak peynirinin üretiminde kullanacağımız çanağı da üreteceğiz. Yozgat Belediyesi çalışmalarımızı yürütmemiz için bize yer tahsisinde bulundu. Derneğimizin de bir parçası haline gelen Yozgat Belediyesine ve Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür ediyorum. Sizlere de kurulduğumuz günden bu güne kadar yapmış olduğunuz haberler ile bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.