KADINLAR URETiME HAZIR

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası, ‘Kadın Girişimciliğinde yol haritası’ adlı proje kapsamında, son aylarda üretime yönelik olarak artan kadın kooperatiflerinin yöneticileri ve üyelerine 5 gün süreli eğitimler verildi. Eğitim çalışmasına katılan üretici kadınlar, düzenlenen törenle belgelerini aldı. Eğitimci Cüneyt Örkmez tarafından verilen ‘Kadın Kooperatifleri için başarı kriterleri’ eğitim çalışması 5 gün devam etti. Kadın Kooperatifi ve kadınların girişimci olabilmeleri için gerekli olan başarı kriterleri, piyasa araştırmaları, üretim planlama, iş planlaması, pazarlama, yerel ekonomiye kazandırılabilecek yöresel, geleneksel ürünler, finans yönetimi, birlikte çalışabilmenin püf noktaları konularında bilgilendirme yapıldı. 25 kişi kadın üreticinin katıldığı eğitim çalışmalarının ardından Yozgat ticaret ve Sanayi Odası salonunda sertifika töreni düzenlendi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş’ın da katıldığı sertifika töreninde, üretici kadınlar tarafından eğitimci Cüneyt Örkmez’e kendi ürünlerinden hediye etti. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, kadın emeğinin ve tecrübesinin ekonomiye kazandırılması konusunda kadınların kendi çabalarını ortaya koymaları noktasında Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi öncülüğünde iyi işlerin yapıldığına dikkat çekti. Çelik, kadınlara yönelik verilen eğitimlerle kadın emeğinin katma değerli ticari bir ürüne dönüşmesine, kooperatiflerin daha da yaygınlaşmasına destek olunacağının altını çizdi, eğitmen Cüneyt Örkmez ile birlikte eğitime katılanlara teşekkür etti. Çelik, Yozgat il genelinde kadınlar tarafından çok ciddi, üretime yönelik çalışmaların ön plana çıktığına vurgu yaparak, ‘’Kadın kooperatiflerimiz daha düne kadar dağlarımızda, ormanlarımızda, ovalarımızda kendiliğinden yetişen meyveleri, kendi yetiştirdikleri ürünleri sadece kendi ihtiyaçlarına dönük olarak hazırlayıp, saklıyorlardı. Günümüzde ise durum değişti. Kadınlarımız doğal olarak yetişen ürünlerle birlikte, kendilerinin tarlalarda yetiştirdikleri, atölyelerde işledikleri, el emeği, göz nuru ilave ettikleri hammaddeleri mamül haline getirip, pazara sunmaktadır. Yeni bir Pazar oluşuyor. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor Yozgat’ta bu değişime ayak uydurabilmek için mücadele veriyor. Bu mücadeleye oda olarak iş insanları olarak destek verdiğimiz zaman sosyal, ekonomik gelişim sürecimiz de hız kazanacaktır’’ diye konuştu. •HABER MERKEZİ•