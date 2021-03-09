Kadınlar üretim için buluştu

Dernek üyesi kadınlar ile birlikte, Yozgat Valisi Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın eşi Hilal Karadağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’in eşi Nerimen Başer’de katıldı. Program öncesinde Yozgat Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği Başkanı Hacer Güçlü, derneklerine maddi ve manevi destek olan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse’ye plaket taktim etti. Dernek Başkanı Hacer Güçlü yaptığı konuşmada Dünya Kadınlar Gününün kadın hakları ve sorunlarını dile getirmek ve farkındalık oluşturmak için bir vesile olduğunu söyledi. Kadına şiddetin ve kadın haklarının yıllardır konuşulduğuna dikkat çeken Güçlü, ‘’Bu konu çeşitli platformlarda dile getiriliyor, kanunlarla yasalar ile korunman isteniyor fakat uygulamada yeterli olmuyor. Bizlerde uygulamada daha caydırıcı tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 8 Mart Dünya kadınlar gününde kadınların yaşadıkları, sıkıntıları dile getirilip sonradan unutulmaması gerekir’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•