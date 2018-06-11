Kadınlar Teknoloji ile buluştu

Eğitimlerde kadınlar, güvenli internet, sosyal medya, e-devlet gibi konularda bilgi sahibi oldu. Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, projemizle toplumsal kalkınmaya Türk Telekom olarak destek verip, kadınların teknolojinin ve internetin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanmasını sağlamak” dedi.

Türk Telekom’un Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında kadınları internet konusunda bilgilendirmek amacıyla Erzincan’dan yola çıkan ve binlerce kilometre yol kat ettikten sonra Yozgat’a gelen Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı kadınlarla buluştu. 40 kişilik sınıf haline getirilmiş Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda, Türk Telekom Akademi Eğitmenleri tarafından verilen eğitimler kapsamında kadınlar; güvenli internet, e-devlet ve internetten alışverişi öğrenirken çeşitli sosyal medya uygulamalarını da deneyimleme imkânı buldu. ‘Senin Zamanın’ sloganıyla yola çıkan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı, Teknoloji Seferberliği Projesi Kapsamında Anadolu’nun dört bir yanını karış karış dolaşıyor. Türk Telekom’un 2017 yılında başlattığı Teknoloji Seferberliği Projesi’nin ilk etabında 38 ilde 5 bin kişiye ulaşıldı. Projenin ikinci etabı kapsamında 24 ilde 34 farklı noktada, kadınların internet okuryazarlığının arttırılması hedeflenirken, iki yılda ulaşılan kişi sayısının 10 bin olması bekleniyor.

