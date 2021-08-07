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Kadınlar meslek sahibi oluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmeleri için kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:22
Kadınlar meslek sahibi oluyor

Yanık, ‘’2021 yılında konukevinden hizmet alan 669 kadınımız meslek edindirme kurslarından yararlanırken; bu kurslara katılan 163 kadınımızın ise iş imkanına kavuşmasını sağladık” dedi. Şiddet mağduru vatandaşların korunması ve şiddetin tekrarının önlenmesi için, mağduru destekleyen kurumsal hizmet birimlerinin varlığının çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Yanık, Bakanlık olarak kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, Kadın Konukevleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarıyla kurumsal hizmetlere aralıksız devam ettiklerini söyledi. Yanık, kadın konukevlerinde sunulan hizmetlerin amacının, şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları şiddet nedeniyle oluşan travmanın olumsuz etkilerini azaltmak ve güçlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Kadınların, ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmelerini ve güvenli bir ortamda kuruluş sonrası yaşamlarını destekleyecek çalışmalar oluşturmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde, kadınların, konukevlerinden hizmet aldıkları süre içerisinde, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak, iş ve meslek edinmeleri ile istihdamlarını desteklemek amacıyla takı tasarımı, Amigurumi (el örgüsü) bebek yapımı kursu, Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Kursu küçük süs eşyaları üretimi, kuaförlük, tekstil, pastacılık gibi alanlarda kurslar açıyoruz” diye konuştu.
Bakan Yanık, 2021 Ocak ayından bu yana 669 kadının meslek edindirme kurslarından yararlandığını, bu kadınların 163’ünün işe girdiğini ifade etti.

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Kadınlar Meslek Sahibi Oluyor
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