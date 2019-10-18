KADINLAR MESLEK EDiNiYOR

Türkiye'nin sayılı bakır ustası Erzincanlı Erdal Bağ’ın imlek imlek işlediği bakır işlemeciliği kursu, el sanatları usta öğreticisi Sema Akay'ın ahşap yakma sanatı, hediyelik eşyaların yapıldığı kursu, halı kilim dokuma sanatı usta öğreticisi Sema Döner'in dokumacılık kursundan elde edilen ürünler Saraykent Halk Eğitim Merkezi Teşhir Salonu'nda yerlerini aldı. Özellikle ev hanımlarının ilgi duyduğu, boş zamanlarını üretim yaparak geçirdikleri kurslar, unutulmaya yüz tutmuş sanatların gelecek nesillere aktarılması açısından da Saraykent'te önemli bir yere sahip oldu. Yaz dönemi boyunca yurt dışından gelen gurbetçilerin teşhir salonunda sergilenen el emeği, göz nuru ürünlere ilgi duyması da usta öğretici ve kursiyerlerin yüzünü güldürmeye başladı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, ‘’Halk Eğitim Merkezimiz de yıl içerisinde çok çeşitli kursların açılabilmesi için araştırmalar yapıyoruz. Özellikle Saraykent halkının ilgi ve isteklerine uygun kurs programlarını onların talepleri doğrultusunda uygulamaya geçirebilmek için çaba harcıyoruz. Yeni açılacak olan kurslarımız halk eğitim merkezimizin resmi internet sitesinden ilan edileceğinden halkımızın web sitemizi takip etmesi büyük önem arz etmektedir’’ dedi.