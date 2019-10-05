KADINLAR KURSA ALINDI

Bu nedenle, gelen talepleri değerlendiren Halk Eğitim Merkezi idaresi, kursun akşam yapılması yönünde karar aldı. Ametist taşı bakımından zengin rezervlere sahip Aydıncık ilçesinde kadınlar, kurdukları atölyede taşları işleyip satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Aydıncık Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra atölyede renkli taşları büyük bir maharetle işleyen kadınlar, ürettikleri ürünleri ise kurdukları kooperatif aracılığıyla satıyor. Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Nimet Türker, ilçenin yarı değerli taşlar bakımından zengin olduğunu hatırlattı. Nimet Türker, dağlardan toplanan ametist başta olmak üzere yarı değerli taşları kurdukları atölyede işlediklerini anlattı. Türker, "Toplanan taşların hangisi güzel, değerli ise onların kesim makinalarında kesimlerini yapıyoruz. Ortaya çıkan kısımlardan kolye, yüzük, bileklik gibi takı ve hediyelik eşya yapıyoruz. Burada çalışan kadınlarımız da yaptıklarından ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ekmeğimizi taştan çıkaran kadınlarız biz" dedi.

Usta Öğretici Türker, taşların işlenmesine yönelik Halk Eğitim bünyesinde açılan kurslara sadece atölyede çalışmak isteyen bayanların değil, bu işi hobi olarak yapmak isteyen bayanlarında katıldığını sözlerine ekledi.