KADINLAR KONUŞTU

Yozgat Valiliği’nin himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi, Kadın ve Demokrasi Derneği Yozgat Üretici Kadınlar Derneği işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen programa Vali Kemal Yurtnaç, eşi Dilek Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Vali Kemal Yurtnaç ve protokol mensupları salonda bulunan hanımlara çiçek takdimi yaparak, günlerini kutladı. Programda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaparak, bakanlığın kadın ile ilgili yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Daha sonra ise Yozgat Kadın ve Demokrasi Derneği İl Temsilcisi Fadime Solmaz ile birlikte kadın yöneticiler adına Muhtar Vjollca Kızılaslan, girişimci kadınlar adına Atiye Ersoy, mücadeleci kadınlar adına ise Dilek Güneşer hayat hikayeleri ve mücadelelerini salondaki hanımlarla paylaştı. Programda Yrd. Doç. Dr. Esra Gedikli ‘Kadın Aile ve Çocuk’ konulu bir konferans verirken belge töreni ve sergi ziyareti yapılarak etkinlik sonlandı.

