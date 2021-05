KADINLAR, KALKINDIRIYOR

AYDINCIK ilçesinde faaliyet gösteren, ekmeklerini yarı değerli taşları işleyerek çıkartarak yerelden kalkınma hamlesini başlatan kadın kooperatifi üyeleri, kendilerine her konuda destek veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a çektikleri video tanımı ile teşekkür etti. 2017 yılında Usta Öğretici Nimet Türker’in öncülüğünde bir araya gelip, Kaymakamlık, Belediye, Halk Eğitim Merkezi’nin de desteği ile ilçede bulunan yarı değerli taşları işleyerek, pazara sunarak, iş imkanlarının kısıtlığı olduğu ilçede meslek sahibi olan kadınlar, kurdukları Aydıncık Kadın Girişimci İşletme Üretim Kooperatifi ile de hazırladıkları ürünleri pazara sunmaya başladı. Aydıncık yöresinde üretilen ürünleri paketleyen, konserve yapan ve ilçeden çıkartılan amatist taşını işleyerek takı ve süs eşyasına dönüştüren kadınlar, elde ettikleri gelirlerin artması, ürünlere Pazar bulunması noktasında kendilerini destek verip, yönlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a video tanıtımında teşekkür ettiler. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Aydıncık Kadın Girişimci İşletme Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, ‘yerelden kalkınmaya kadın eli değsin’ sloganıyla çıktıkları yolda emek verdiklerini ve katma değer ürettiklerini söyledi. Kadınları ekonomik hayata katmak için geçmişten bugüne gayretler gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin desteğini daima yanlarında hissettiklerini aktaran Türker, ‘’Gelirimizi ve becerilerimizi her geçen gün daha da artırarak, Aydıncık'tan Anadolu'ya bereketimizi taşıyacağız. Yerelden kalkınma hamlesinin kadınlarla başarıya ulaşacağına inanarak bizlere her daim destek olan, bizi her seferinde motive eden hemşehrimiz, değerli büyüğümüz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ve emeğimizi değerli bularak üretim faaliyetlerimizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.