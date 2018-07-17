Kadınlar Kahvaltıda buluştu

Programa İlk olarak Çekerek ilçesi Mevlana Mahallesi’nden başlanıldı. Kahvaltı Programında, katılımcı kadınların mahalle sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, gelen soruları yanıtladı. Taleplerin çözüme kavuşturulması için Belediye Personelleri gereken notlarını aldı. İlk defa böyle bir organizasyonla karşılan kadınlar, etkinlikten oldukça memnun oldu.